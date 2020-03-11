Путин считает, что позиция США об "исключительной нации" неоправданная

Президент РФ Владимир Путин дал оценку отношениям России и США, отметив, что они балансируют "между двойкой и тройкой". Об этом сообщило издание ТАСС.

Российский лидер оценил отношения нашей страны и США по пятибалльной шкале. По его мнению, они находятся между значениями в два и три балла, но все же ближе к трем. Согласно приведенным Путиным примерам, во взаимодействии между двумя государствами имеются и положительные моменты. Среди них президент назвал общие усилия в борьбе с терроризмом, а также увеличение товарооборота.

Помимо этого, Путин выразил несогласие с позицией США, высказанной еще бывшим американским лидером Бараком Обамой об "исключительности американской нации", заявив об одинаковых правах всех людей.