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12:33   11 Марта 2020
Россия

Путин считает, что позиция США об "исключительной нации" неоправданная

Путин считает, что позиция США об "исключительной нации" неоправданная

Президент РФ Владимир Путин дал оценку отношениям России и США, отметив, что они балансируют "между двойкой и тройкой". Об этом сообщило издание ТАСС.

Российский лидер оценил отношения нашей страны и США по пятибалльной шкале. По его мнению, они находятся между значениями в два и три балла, но все же ближе к трем. Согласно приведенным Путиным примерам, во взаимодействии между двумя государствами имеются и положительные моменты. Среди них президент назвал общие усилия в борьбе с терроризмом, а также увеличение товарооборота.

Помимо этого, Путин выразил несогласие с позицией США, высказанной еще бывшим американским лидером Бараком Обамой об "исключительности американской нации", заявив об одинаковых правах всех людей.

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Автор: Илья Романович
#россия #сша #путин

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