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12:28   11 Марта 2020
Россия

США пытаются содержать Украину за счет "Северного потока — 2"

США пытаются содержать Украину за счет "Северного потока — 2"

Президент России Владимир Путин заявил, что США пытаются за счет давления на "Северный поток — 2" сделать так, чтобы Украина жила на российские деньги.

Путин во время интервью в программе "20 вопросов Владимиру Путину" отметил, что Вашингтон ввел санкции против газопровода "Северный поток — 2" с целью обеспечить транзит российского газа в Европу через территорию Украины. Об этом пишет ТАСС

Президент добавил, что новое транзитное соглашение между РФ и Украиной должно было привести к отмене ограничительных мер со стороны Соединенных Штатов, но этого не произошло из-за "корыстных целей" американцев навредить европейским потребителям. 

Телеканал RT сообщал: нефтяная компания "Нафтогаз" обсуждает с США введение новых санкций в отношении "Северного потока — 2". В Украине надеются, что американцы продолжат работать в том же направлении. 

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Автор: Яна Либерман
#путин #северный поток-2

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