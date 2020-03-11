Президент России Владимир Путин заявил, что США пытаются за счет давления на "Северный поток — 2" сделать так, чтобы Украина жила на российские деньги.

Путин во время интервью в программе "20 вопросов Владимиру Путину" отметил, что Вашингтон ввел санкции против газопровода "Северный поток — 2" с целью обеспечить транзит российского газа в Европу через территорию Украины. Об этом пишет ТАСС.

Президент добавил, что новое транзитное соглашение между РФ и Украиной должно было привести к отмене ограничительных мер со стороны Соединенных Штатов, но этого не произошло из-за "корыстных целей" американцев навредить европейским потребителям.

Телеканал RT сообщал: нефтяная компания "Нафтогаз" обсуждает с США введение новых санкций в отношении "Северного потока — 2". В Украине надеются, что американцы продолжат работать в том же направлении.