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Военный эксперт Кислов заверил, что Россия способна дать отпор США в Арктике

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 Турция оставит границы открытыми для беженцев из Сирии с целью давления на Европу

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Корнилов предложил организаторам шоу MH17 провести судебный эксперимент

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 Украинские туристки осквернили многовековую фреску Рафаэля в Ватикане

Украинские туристки осквернили многовековую фреску Рафаэля в Ватикане
12:04   11 Марта 2020
Весь мир

Украинские туристки осквернили многовековую фреску Рафаэля в Ватикане

Украинские туристки осквернили многовековую фреску Рафаэля в Ватикане

Две Украинки испортили средневековую фреску Рафаэля в Ватикане.

Путешественницы из Украины выцарапали свои имена в бывшем рабочем кабинете папы римского в Ватикане. Папский кабинет в начале 16 века расписывал Рафаэль — он создал четыре фрески с общей темой духовности человека. Теперь на одной из них "красуется" автограф от туристок из Винницы. 

Видео с выцарапанной украинками надписью засняли другие путешественники и уже распространили по всему интернету.  

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Автор: Борис Нестеров
#вандализм #ватикан

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