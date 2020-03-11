Украинские туристки осквернили многовековую фреску Рафаэля в Ватикане

Две Украинки испортили средневековую фреску Рафаэля в Ватикане.

Путешественницы из Украины выцарапали свои имена в бывшем рабочем кабинете папы римского в Ватикане. Папский кабинет в начале 16 века расписывал Рафаэль — он создал четыре фрески с общей темой духовности человека. Теперь на одной из них "красуется" автограф от туристок из Винницы.

Видео с выцарапанной украинками надписью засняли другие путешественники и уже распространили по всему интернету.