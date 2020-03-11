Предложенные поправки пройдут ряд проверок и рабочих процессов перед вступлением в силу. Конституционный суд в течение семи дней должен установить, соответствует ли обновленная Конституция законам РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Далее президент РФ Владимир Путин должен минимум через 30 дней после указа запустить голосование внутри страны по содержанию измененной Конституции. Проголосовать смогут все россияне старше 18 лет. День голосования объявят нерабочим.

Центральная избирательная комиссия за пять дней подсчитает результаты голосования. Если половина участников голосования поддержит инициативу, то обновленная Конституция "заработает" сразу же после обнародования итогов голосования.

Заключительным шагом станет одобрение Совфеда и региональных заксобраний. После чего президент России подпишет документ и опубликует его.