Власти Эстонии признали начало экономического кризиса в стране

Состояние эстонской экономики в 2020 году резко ухудшилось – такого спада в стране не происходило с 2008 года. Министр финансов Мартин Хельме объявил о начале экономического кризиса, последствия которого будет трудно прогнозировать.

В последние два месяца в Европе наблюдались признаки приближающегося кризиса, который может оказать деструктивное влияние на экономику. Сейчас в Эстонии фиксируется сильнейший с 2008 года спад, что свидетельствует о начале кризиса.

Ситуация с новыми финансовыми потрясениями может быть значительно хуже предыдущей. Долговая нагрузка на государства Европы становится выше, конкурентоспособность низкая, уровень безработицы повышается. Министр финансов Эстонии Мартин Хельме признается, что в данной ситуации властям страны трудно давать какие-либо прогнозы.

Эксперты полагают, что новый кризис особенно сильно ударит именно по Эстонии – сегодня Таллин зависит от импорта сильнее, чем другие страны региона.