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11:53   11 Марта 2020
Политика

ФАН показал созданные террористами тоннели в сирийском Алеппо

ФАН показал созданные террористами тоннели в сирийском Алеппо

Антитеррористическая операция Сирийской арабской армии, развернутая в Алеппо, позволила очистить город от террористов. В ее ходе правительственные войска Сирии обнаружили тоннели боевиков и их укрепления в районе Лейрамун. В настоящий момент проводится их зачистка.

Корреспондент ФАН, который побывал в одном из тоннелей, рассказал и запечатлел созданные террористами проходы. Последние тянутся более чем на 1,5 км. Для прокладки тоннелей было использовано специальное оборудование, которое боевики получали от западных стран. Эти лазы использовались для маскировки и незаметного перемещения, а также внезапных атак на САА. Через подземелья боевики также организовали доставку боеприпасов и продуктов питания.

Кроме тоннелей, правительственными войсками Сирии были выявлен склад боеприпасов, принадлежащий террористам, а также фабрика, на которой собирались автомобили смертников. Последняя действовала у населенного пункта Кафр-Джум.

Алеппо был полностью освобожден от террористов в феврале текущего года. Контроль над городом Дамаск восстановил впервые за несколько лет.

Минобороны России опровергло уничтожение восьми ЗРК "Панцирь" в Сирии, сообщает издание "Царьград".

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Автор: Юлия Яковлева
#сирия #алеппо #террористы #тоннели

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