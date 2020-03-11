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11:52   11 Марта 2020
Россия

Исаев считает, что «Единой России» не нужен ребрендинг

Исаев считает, что «Единой России» не нужен ребрендинг

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев в разговоре с «Политикой Сегодня» рассказал, что идею досрочного голосования предложил член Высшего совета партии и депутат Александр Карелин. Он уверен, что таким образом нижняя палата парламента подтвердит новые полномочия.

«Один из основателей нашей партии и депутат Госдумы Александр Карелин предложил досрочное голосование. Безусловно, партия к этому готова. И что касается технической готовности, то Вячеслав Викторович [Володин] сегодня правильно сказал, что политические партии готовятся к выборам на следующий день после окончания [предыдущих] выборов. Партия должна быть готова к выборам всегда. Всегда готова к выборам и "Единая Россия"», — поделился с агентством политик.

Партия должна быть готова и к постоянному ребрендингу. Но «Единой России», как отметил Исаев, он не требуется. Поскольку партия постоянно обновляется.

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #госдума #политика #исаев

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