Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев в разговоре с «Политикой Сегодня» отметил, что во время третьего чтения поправок в Конституцию не было ни одного голоса против. При этом, отдать свой голос не решились 9,6% депутатов.

«Это не повлияет [на исход голосования]. Я обращаю внимание, что не было ни одного голоса против. КПРФ воздержалось от голосования. Они, кстати, очень часто стали воздерживаться. Немножко странная позиция для политической партии. КПРФ обращает внимание, что ряд их поправок не был принят при рассмотрении, но это естественно и нормально: некоторые поправки и наших депутатов не были поддержаны. Или были поддержаны в другом виде», — говорит Исаев.

Парламентарий подчеркнул, что значительная часть поправок, на которых настаивали коммунисты учтены в тексте закона.

«Поэтому я считаю, что парламент был консолидирован при поддержке этих изменений. Уверен, что и общество поддержит изменения», — заключил политик.

Госдума приняла пакет поправок к Конституции в окончательном, третьем чтении. Из 426 депутатов «за» проголосовали 383 парламентария и 43 воздержались.