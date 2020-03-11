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11:14   11 Марта 2020
Политика

Украинцы и белорусы смогут получать гражданство РФ без собеседования на знание языка

Украинцы и белорусы смогут получать гражданство РФ без собеседования на знание языка

Россия отменила собеседование на владение русским зыком при получении гражданства для жителей Украины и Белоруссии, сообщили в Совфеде.

Совет Федерации РФ утвердил закон, подразумевающий отмену экзамена для украинцев и белорусов для получения статуса носителя русского языка. Об этом сообщило издание РИА Новости.

Нововведение позволяет гражданам Украины и Белоруссии получить соответствующий статус без прохождения собеседования при условии свободного владения русским языком, лично написанного заявления о признании носителем русского языка, а также оснований, прописанных в законе "О гражданстве РФ".

Новый закон значительно упростит получение гражданства России и избавит от бюрократических процедур русскоязычных соотечественников и граждан бывших республик СССР, проживающих на российской территории или связывающих себя с нашей страной.

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Автор: Василий Пименов
#россия #язык #украина #белоруссия #гражданство

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