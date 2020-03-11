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11:11   11 Марта 2020
Общество

Врачи скорой в Сургуте помогли принять роды "онлайн"

Врачи скорой в Сургуте помогли принять роды "онлайн"

Сургутские сотрудники скорой помощи впервые за годы работы приняли роды в режиме "онлайн". Пока машина с бригадой медиков ехала на вызов к , диспетчер скорой помощи координировала действия мужа роженицы, сообщает департамент здравоохранения Югры.

В понедельник, 9 марта, в центр оказания экстренной медицинской помощи в Сургуте поступил вызов: срочно требовалась помощь рожавшей на дому женщине. После выезда бригады медиков по указанному адресу диспетчеру скорой помощи снова позвонил муж роженицы. Мужчина торопил врачей, так как жена, по его словам, "уже рожает", рассказали в департаменте.

Диспетчер Светлана Катаева направляла действия растерявшегося мужчины, который принимал срочно протекающие роды под дистанционным контролем профессионала.

"В истории службы скорой медицинской помощи роды в режиме "oнлайн" принимались впервые", — пояснили в депздраве Югры.

Бригада медиков, прибывшая на вызов, оценила состояние младенца и матери как удовлетворительное. Сейчас мама и малыш находятся в перинатальном центре, добавили в ведомстве.

В практике работы врачей скорой помощи роды на дому в регионе встречаются довольно часто, уточняют специалисты. Однако принимать их по телефону диспетчеру службы скорой помощи пришлось впервые.

Согласно данным комитета по здравоохранению, коэффициент рождаемости в Петербурге составил 13,9 на 1000 жителей. Это выше, чем в целом по России. 

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Автор: Руслан Неглинный
#телефон #диспетчер #скорая помощь #роды

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