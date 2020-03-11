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11:04   11 Марта 2020
Общество

Посольство РФ в Италии рассказало, кто из россиян не сможет покинуть страну

Посольство РФ в Италии рассказало, кто из россиян не сможет покинуть страну

Распространение коронавируса внесло коррективы в передвижение россиян, находящихся в Италии. О том, кто из них не сможет покинуть территорию страны, рассказали в посольстве РФ.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте накануне сообщил, что передвижение в стране может быть ограничено в связи с распространением нового коронавируса. Италия, по последним данным, занимает первое место в списке стран, наиболее пострадавших из-за эпидемии смертельно опасного вируса.

В посольстве РФ в Риме рассказали, что у россиян, проживающих в Италии, могут возникнуть трудности при выезде из страны. Например, с проблемами имеют риск столкнуться граждане, у которых есть вид на жительство.

"Это будет рассматриваться как подтверждение постоянного проживания в Италии", — объяснили в посольстве РФ.

С 10 марта во многих регионах Италии действует карантин. Некоторые страны приостановили авиасообщение с итальянскими городами. В их числе, как отмечает News.ru, Испания.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #италия #коронавирус

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