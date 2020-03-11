Закон о поправках в Конституцию России принят Госдумой

В Государственной Думе прошло третье чтение закона о поправках в Конституцию страны. Депутаты одобрили проект и сопутствующие нормативные акты, разъясняющие процедуру вступления нововведений в силу.

Депутаты Госдумы одобрили проект о поправках в Конституцию России в третьем чтении – теперь закон будет рассмотрен на заседании Совета Федерации, которое также состоится в среду, 11 марта. В документе содержатся предложенные поправки в Основной закон страны и проект процедур, которые необходимо провести для вступления изменений в силу.

Напомним, в Конституции предлагается закрепить государствообразующий статус русского языка, приоритет национального права над международными соглашениями, ряд ограничений для должностных лиц и расширенные полномочия парламента. В том числе, будет регламентировано количество президентских сроков.