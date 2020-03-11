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Врачи скорой в Сургуте помогли принять роды "онлайн"
Украинцы и белорусы смогут получать гражданство РФ без собеседования на знание языка

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 АКРА объяснила увеличение индекса финансового стресса РФ срывом сделки ОПЕК+

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10:54   11 Марта 2020
Россия

Закон о поправках в Конституцию России принят Госдумой

Закон о поправках в Конституцию России принят Госдумой

В Государственной Думе прошло третье чтение закона о поправках в Конституцию страны. Депутаты одобрили проект и сопутствующие нормативные акты, разъясняющие процедуру вступления нововведений в силу.

Депутаты Госдумы одобрили проект о поправках в Конституцию России в третьем чтении – теперь закон будет рассмотрен на заседании Совета Федерации, которое также состоится в среду, 11 марта. В документе содержатся предложенные поправки в Основной закон страны и проект процедур, которые необходимо провести для вступления изменений в силу.

Напомним, в Конституции предлагается закрепить государствообразующий статус русского языка, приоритет национального права над международными соглашениями, ряд ограничений для должностных лиц и расширенные полномочия парламента. В том числе, будет регламентировано количество президентских сроков.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #госдума

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