Володин заявил о росте политической культуры в России

В Госдуме рассмотрели в третьем чтении пакет поправок в Конституцию РФ. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин во время заседания отметил, что политическая культура в России выросла.

«Политическая культура выросла. <…> Если бы вчера мы не приняли поправку Терешковой, это привело бы к тяжелейшим последствиям. Когда мы говорим о внесенных изменениях [в Конституцию], они закладывают стратегию развития страны на ближайшие 50 лет», — сообщил Володин.

Председатель Госдумы уточнил, что поправки к Основному закону страны и новый вектор ее развития были бы невозможны без участия главы государства Владимира Путина.

«Коллеги, вы представьте себе, к чему мы могли прийти, если бы только не президент РФ? У нас сегодня началась бы политическая кампания, которая перечеркнула бы все, что было сделано. 206 поправок внесено. Глава 3 — 51 поправка. Глава 4 — 19 поправок. Это работа огромная», — сказал Володин.

Госдума приняла пакет поправок к Конституции в окончательном, третьем чтении. Из 426 депутатов «за» проголосовали 383 парламентария и 43 воздержались. «Против» изменений в Основной закон страны никто не голосовал.