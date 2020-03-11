Корнилов предложил организаторам шоу MH17 провести судебный эксперимент

Судебный процесс по делу о сбитом над Донбассом малазийском «Боинге», начавшийся 9 марта в Гааге, сразу превратился в сомнительное антироссийское шоу.

Об этом в своем блоге пишет политолог Владимир Корнилов, отмечая, что участники судебного процесса даже не пытаются изображать, что озвучивают убедительные доказательства российской вины в гибели рейса МН17.

«Итак, на судебном телешоу MH17 появились первые отсылки к неким анонимным "свидетелям". Как мы и предполагали, они уже фееричны. Например, "свидетель М58" показал, что он "распознал русский акцент у солдат"», - пишет Корнилов, слова которого приводит информационное агентство «ПолитНавигатор».

При этом политолог задается вопросом, могут ли адвокаты поинтересоваться у свидетеля, каким образом тот распознал «русский акцент» на территории русскоязычного Донбасса.

«А если сейчас появится "свидетель Ж 3,14рас", который заявит, что он распознал у "Бука" голландский акцент на том основании, что там периодически звучало характерное для голландского языка слово на "х"? Это будет принято в качестве доказательства вины Голландии?», — добавил Корнилов.

Сам Корнилов, уроженец Донецка, когда жил в Киеве не раз из-за своего чисто русского выговора выслушивал в свой адрес, что он является гражданином РФ. Так, например, во время одного из украинских ток-шоу Юлия Тимошенко назвала его «россиянином». В ответ Корнилов напомнил, что на тот момент имел украинский паспорт.

«Предлагаю организаторам шоу MH17 провести судебный эксперимент: пусть предъявят "свидетелю М58" аудиозапись моих выступлений, а он пусть определит, русский ли это, донецкий или еще какой-либо акцент. Даже любопытно, что сей акцентолог расскажет», — заключил политолог.

Напомним, ранее сообщалось, что начавшийся 9 марта судебный процесс по делу о крушении малазийского «Боинга» в Донецкой области, обещает быть долгим. Заседания распланированы до конца 2021 года.

Пассажирский лайнер Boeing-777, летевший из столицы Нидерландов в Малайзию, разбился в Донбассе 17 июля 2014 года, в результате чего погибли все находившиеся на борту 298 человек.

По заключению международной следственной группы (JIT) самолет якобы был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Киев поспешил возложить вину за трагедию на донецких ополченцев, однако те указали на то, что не имели вооружения, чтобы поразить воздушное судно, летевшее на такой высоте.

При этом Совместная следственная группа, включающая в себя представителей Нидерландов, Бельгии, Австралии, Малайзии и Украины, заявила, что лайнер был сбит ракетой ЗРК «Бук», принадлежавшего 53 зенитной ракетной бригаде российской армии. В связи с чем прокуратура Нидерландов намерена предъявить обвинения в ликвидации рейса МН17 и убийстве 298 человек россиянам Сергею Дубинскому, Игорю Гиркину, Леониду Харченко и Олегу Плуталову.

Россия, чьи представители не были включены в состав ССГ, отвергает обвинения в свой адрес и указывает на то, что ракета для «Бука», которой был сбит лайнер, относится к одной из старых модификаций, которых давно нет на вооружении армии РФ, но которые до сих пор используют украинские Вооруженные силы. Соответствующие выводы российская сторона сделала в ходе самостоятельно проведенного расследования, проинформировав о них ССГ. Однако следственная группа игнорирует предоставленную Россией информацию.