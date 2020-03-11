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10:52   11 Марта 2020
Россия

АКРА объяснило увеличение индекса финансового стресса РФ срывом сделки ОПЕК+

АКРА объяснило увеличение индекса финансового стресса РФ срывом сделки ОПЕК+

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) оценило близость российской финансовой системы к состоянию кризиса. Соответствующая информация была опубликована на сайте организации.

По данным аналитиков, индекс финансового стресса России перешагнул пороговое значение на 2,5 пункта и достиг отметки 3,12 пункта. Несмотря на это, говорить о переходе системы в состоянии кризиса пока преждевременно.

Аналогичная ситуация произошла в 2016 году, когда индекс некоторое время превышал критическую отметку. Несмотря на это, финансовый кризис в РФ так и не наступил, напомнили специалисты.

Вспышка коронавируса, оказывающая негативное влияние на мировую экономику, а также срыв сделки ОПЕК+ послужили причиной для увеличения индекса стресса в России.

Напряженная обстановка на мировом рынке нефти образовалась после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении или изменении параметров сделки о сокращении добычи сырья. Во вторник, 10 марта, цены начали корректироваться после обвала, рост составил до 10%.

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Автор: Илья Романович
#кризис #цены на нефть #коронавирус

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