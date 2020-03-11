Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Симоньян рассказала о работе над программой «Международная пилорама»

Симоньян рассказала о работе над программой «Международная пилорама»

 Врачи скорой в Сургуте помогли принять роды "онлайн"

Врачи скорой в Сургуте помогли принять роды "онлайн"
Украинцы и белорусы смогут получать гражданство РФ без собеседования на знание языка

Украинцы и белорусы смогут получать гражданство РФ без собеседования на знание языка

 АКРА объяснила увеличение индекса финансового стресса РФ срывом сделки ОПЕК+

АКРА объяснила увеличение индекса финансового стресса РФ срывом сделки ОПЕК+
Марков заявил, что Нидерланды покрывают убийц в деле крушения MH17

Марков заявил, что Нидерланды покрывают убийц в деле крушения MH17

 Путин: Я называю президента США Дональдом

Путин: Я называю президента США Дональдом
Симоньян рассказала о работе над программой «Международная пилорама»

Симоньян рассказала о работе над программой «Международная пилорама»

 Врачи скорой в Сургуте помогли принять роды "онлайн"

Врачи скорой в Сургуте помогли принять роды "онлайн"
Украинцы и белорусы смогут получать гражданство РФ без собеседования на знание языка

Украинцы и белорусы смогут получать гражданство РФ без собеседования на знание языка

 АКРА объяснила увеличение индекса финансового стресса РФ срывом сделки ОПЕК+

АКРА объяснила увеличение индекса финансового стресса РФ срывом сделки ОПЕК+
Марков заявил, что Нидерланды покрывают убийц в деле крушения MH17

Марков заявил, что Нидерланды покрывают убийц в деле крушения MH17

 Путин: Я называю президента США Дональдом

Путин: Я называю президента США Дональдом
10:52   11 Марта 2020
Экономика

АКРА объяснила увеличение индекса финансового стресса РФ срывом сделки ОПЕК+

АКРА объяснила увеличение индекса финансового стресса РФ срывом сделки ОПЕК+

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) оценило близость российской финансовой системы к состоянию кризиса. Соответствующая информация была опубликована на сайте организации.

По данным аналитиков, индекс финансового стресса России перешагнул пороговое значение на 2,5 пункта и достиг отметки 3,12 пункта. Несмотря на это, говорить о переходе системы в состоянии кризиса пока преждевременно.

Аналогичная ситуация произошла в 2016 году, когда индекс некоторое время превышал критическую отметку. Несмотря на это, финансовый кризис в РФ так и не наступил, напомнили специалисты.

Вспышка коронавируса, оказывающая негативное влияние на мировую экономику, а также срыв сделки ОПЕК+ послужили причиной для увеличения индекса стресса в России.

Напряженная обстановка на мировом рынке нефти образовалась после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении или изменении параметров сделки о сокращении добычи сырья. Во вторник, 10 марта, цены начали корректироваться после обвала, рост составил до 10%.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#кризис #цены на нефть #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...