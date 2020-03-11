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 Путин: Я называю президента США Дональдом

Путин: Я называю президента США Дональдом
10:44   11 Марта 2020
Весь мир

Путин: Я называю президента США Дональдом

Путин: Я называю президента США Дональдом

Глава российского государства Владимир Путин рассказал журналистам, как он обращается к главе Белого дома Дональду Трампу во время их общения. Также российский лидер поделился тем, как его называет американский коллега.

В ходе спецпроекта ТАСС Путин отметил, что во время бесед с Трампом главы двух государств обращаются друг к другу по имени. Так, американский лидер называет президента РФ Владимиром, а тот в свою очередь главу Белого дома — Дональдом.

Также журналист поинтересовался у президента РФ, с кем из американских лидеров ему было комфортнее всего общаться. По словам Путина, у него со всеми американскими коллегами были конструктивные отношения. Наиболее добрым российский лидер назвал общение с Джорджем Бушем-младшим.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #сша #путин #трамп

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