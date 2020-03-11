Симоньян рассказала о работе над программой «Международная пилорама»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о производстве программы «Международная пилорама», которая стала новым поводом для «расследования» признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК).

Журналист в беседе со «Снобом» отметила, что она выступает не только художественным руководителем проекта, но и основным сценаристом. Это общеизвестный факт, о котором Симоньян говорила «раз, например, сто» с гордостью.

«Про смету программы сказать ничего не могу, мне платят мой гонорар, и я им довольна. Это, кстати, не единственный продукт для федеральных каналов, к производству которого я имею отношение. Это мой доход, он честный, с него платятся налоги», — рассказала главред.

У компании-производителя «Международной пилорамы» существует договор с RТ. В него входят два часа студийной записи в неделю и постпродакшн. Симоньян подчеркнула, что все работы производятся по стандартным расценкам, без скидок. Все заработанные деньги идут в бюджет RТ.

«Мы стараемся всегда задействовать студии в те часы, когда они не заняты в производстве программ RТ и с удовольствием предоставляем их всем желающим: от западных телеканалов до аппарата албанского правительства, например», — пояснила собеседница.

Что касается рекламы компании «Аэрофлот» в программе, то она действительно есть, «что очевидно любому человеку, который это программу смотрел и видел в ней рекламные блоки». Однако, этого нельзя сказать о продолжительных вставках.

Напомним, что ФБК Алексея Навального в недавно опубликованном «расследовании» утверждает, что якобы чета Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна получила свыше 700 миллионов рублей за три года от «Аэрофлота» и миллиардера Виктора Вексельберга. Представители фонда со 100-процентной уверенностью заявили, что сотрудникам RT «не платят» за съемки проекта, а семья журналистки «зарабатывает» на рекламе.