Политолог Корнилов посмеялся над показаниями "свидетеля" по делу MH17

Российский политолог Владимир Корнилов в своем Telegram-канале пошутил по поводу анонимных показаний о "русских" военных, запустивших ракету из комплекса "Бук" в день крушения MH17.

Голландский прокурор Деди Вои-А-Цой сообщила об анонимном "свидетеле" в деле крушения рейса MH17. Очевидец утверждает, что видел русских военных возле ракетного комплекса "Бук" в день катастрофы.

"Свидетель" заявил, что распознал военных, которые находились на месте пуска ракет, по разговору на русскому языке. Об этом пишет РИА Новости.

Судебные слушания по делу крушения рейса MH17 над Донбассом начались 9 марта. Главными фигурантами дела выступают россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Прокурор отметил, что показаний свидетеля недостаточно, чтобы делать какие-либо заключения по делу MH17. По словам Вои-А-Цой, на русском языке могли разговаривать как украинцы, так и русские. Прокурор добавила, что так называемый свидетель не появится в суде по соображениям безопасности.

Российский политолог Владимир Корнилов в своем Telegram-канале в шутливой форме прокомментировал заявление анонимного "источника" по MH17. Корнилов заявил, что следующий "свидетель" может услышать голландский акцент. Политолог выразил недоумение, что кто-то удивился русской речи на территории Донбасса, где все говорят на русском языке. Об этом пишет "ПолитЭксперт".

Телеканал RT сообщил, что голландский суд перенес слушания по делу крушения рейса MH17 на 23 марта, чтобы принять решения по дополнительным деталям расследования.