Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Симоньян рассказала о работе над программой «Международная пилорама»

Симоньян рассказала о работе над программой «Международная пилорама»

 Врачи скорой в Сургуте помогли принять роды "онлайн"

Врачи скорой в Сургуте помогли принять роды "онлайн"
Украинцы и белорусы смогут получать гражданство РФ без собеседования на знание языка

Украинцы и белорусы смогут получать гражданство РФ без собеседования на знание языка

 АКРА объяснила увеличение индекса финансового стресса РФ срывом сделки ОПЕК+

АКРА объяснила увеличение индекса финансового стресса РФ срывом сделки ОПЕК+
Марков заявил, что Нидерланды покрывают убийц в деле крушения MH17

Марков заявил, что Нидерланды покрывают убийц в деле крушения MH17

 Путин: Я называю президента США Дональдом

Путин: Я называю президента США Дональдом
Симоньян рассказала о работе над программой «Международная пилорама»

Симоньян рассказала о работе над программой «Международная пилорама»

 Врачи скорой в Сургуте помогли принять роды "онлайн"

Врачи скорой в Сургуте помогли принять роды "онлайн"
Украинцы и белорусы смогут получать гражданство РФ без собеседования на знание языка

Украинцы и белорусы смогут получать гражданство РФ без собеседования на знание языка

 АКРА объяснила увеличение индекса финансового стресса РФ срывом сделки ОПЕК+

АКРА объяснила увеличение индекса финансового стресса РФ срывом сделки ОПЕК+
Марков заявил, что Нидерланды покрывают убийц в деле крушения MH17

Марков заявил, что Нидерланды покрывают убийц в деле крушения MH17

 Путин: Я называю президента США Дональдом

Путин: Я называю президента США Дональдом
10:11   11 Марта 2020
Общество

Прилетевших из Ирана граждан КНР проверят на коронавирус

Прилетевших из Ирана граждан КНР проверят на коронавирус

Китай чартерным рейсом эвакуировал из Ирана более 160 своих граждан. Все они направлены на карантин в городе Чэнду провинции Сычуань.

В связи с мерами профилактики эпидемии коронавируса самолет совершил посадку в удаленном от аэропорта месте. Сотрудники таможенной службы проверили температуру у членов экипажа и пассажиров, после чего им позволили пересечь границу.

Ни у кого 164 пассажиров повышенной температуры не было обнаружено, однако 21 человек сообщил о боле в горле и кашле. Их доставили в медицинские учреждения для дальнейшего обследования и взятия необходимых анализов. Остальных 143 человека автобусами доставили в специальную больницу для прохождения двухнедельного карантина.

По последним информации ВОЗ, число зараженных в материковом Китае превысило 81 тысячу человек, скончались 3158 граждан, вылечились более 61 тысяч заболевших. За пределами Китая погибли 872 человека.

Сотрудники российского дипломатического представительства в Италии рассказали, как россиянам стоит вести себя для безопасного передвижения по стране.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#иран #кнр #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...