Прилетевших из Ирана граждан КНР проверят на коронавирус

Китай чартерным рейсом эвакуировал из Ирана более 160 своих граждан. Все они направлены на карантин в городе Чэнду провинции Сычуань.

В связи с мерами профилактики эпидемии коронавируса самолет совершил посадку в удаленном от аэропорта месте. Сотрудники таможенной службы проверили температуру у членов экипажа и пассажиров, после чего им позволили пересечь границу.

Ни у кого 164 пассажиров повышенной температуры не было обнаружено, однако 21 человек сообщил о боле в горле и кашле. Их доставили в медицинские учреждения для дальнейшего обследования и взятия необходимых анализов. Остальных 143 человека автобусами доставили в специальную больницу для прохождения двухнедельного карантина.

По последним информации ВОЗ, число зараженных в материковом Китае превысило 81 тысячу человек, скончались 3158 граждан, вылечились более 61 тысяч заболевших. За пределами Китая погибли 872 человека.

Сотрудники российского дипломатического представительства в Италии рассказали, как россиянам стоит вести себя для безопасного передвижения по стране.