Гражданские летчики раскрыли секреты происходящего в кабине во время полета

Пилоты рассказали журналистам о своих обязанностях и задачах во время перелетов. Один из них подчеркнул, что нередко в кабине самолета просто нечего делать.

Два пилота гражданской авиации дали интервью, в котором описали происходящее в кабине самолета после взлета и перед посадкой. Один из них рассказал, что первая задача во время рейса – это беспроблемный набор высоты. Пилот добавил, что как только самолет вышел на эшелон, командир воздушного судна начинает готовить машину к приземлению.

«Второй пилот заполняет бумаги, связанные с проверкой топлива, и получает информацию о погоде и другие данные из пункта назначения», – приводит слова летчика РИА Новости.

Летчик и писатель Патрик Смит отметил, что во время длинных перелетов в кабине порой просто нечем заняться. Он посоветовал пилотам переговариваться между собой, чтобы не терять бдительность.

Умение быть наготове необходимо командирам не только самолетов, но и вертолетов, пишет NEWS.ru. Один из них спас вахтовиков, совершив экстренную посадку в Красноярском крае.