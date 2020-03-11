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9:44   11 Марта 2020
Политика

Снижение цены на нефть может повлиять на развитие сланцевого сегмента США

Снижение цены на нефть может повлиять на развитие сланцевого сегмента США

Соединенные Штаты сообщают, что в случае снижения цены на нефть ниже $25 за баррель, будут снижены и объемы добываемой сланцевой нефти в США.

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол заявил, что вопрос стоимости нефти в размере $25 за баррель может замедлить развитие в сланцевом сегменте. После этого может последовать уменьшение количества добываемого сырья. 

Ситуация с обвалом цен на черное золото обусловлена неудачными переговорами сторон ОПЕК+. Во время встречи в Вене, государства не смогли прийти к компромиссу по поводу снижения оборотов добычи сырья. Также на ситуацию повлияло распространение коронавирусной инфекции. 

 

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Автор: Василий Пименов
#сша #нефть

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