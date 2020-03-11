КПРФ планировала сорвать досрочные выборы еще в феврале

Досрочные выборы в Госдуму должны были пройти в сентябре, но фракция КПРФ проголосовала против и сорвала план, согласованный с администрацией президента. Такое решение приняли коммунисты задолго до вчерашнего заседания, выяснила «Политика Сегодня».

Тему досрочных выборов в Думе поднял Владимир Жириновский на заседании 10 марта. После него выступил депутат Александр Карелин, предложивший составу нижней палаты парламента самостоятельно распуститься. Именно Карелин стал автором поправки о переносе выборов в ГД с осени 2021 года на сентябрь нынешнего.

Поправку о досрочных выборах согласовал внутриполитический блок администрации президента, утверждает РБК ссылаясь на источники в Кремле. Свое предложение Карелин объяснил демократическими соображениями: раз президент предлагает усилить роль большинства населения в политике через парламентских представителей, надо провести новые выборы — это будет честно. Но коммунистические представители населения с поправкой не согласились: КПРФ проголосовали против переноса выборов на год раньше.

Депутаты от КПРФ еще в начале февраля готовились к возможному переносу голосования. Информация о досрочных выборах просочилась в СМИ 17 января, а через четыре дня спикер Госдумы Вячеслав Володин начал активно опровергать такие «вбросы», объявив их попытками атаковать российский суверенитет и навести «смуту в головах». Впрочем, председатель ГД был против переноса выборов и на момент заседания 10 марта, утверждает источник РБК.

КПРФ отнеслись к информационным утечкам более чем серьезно и «на всякий случай» подготовили к сентябрю кадровый резерв. Как сообщали «Политике Сегодня» депутаты от КПРФ Владимир Бортко, Леонид Калашников, секретарь партии Сергей Обухов и один анонимный источник, фракция рассматривала досрочные выборы как возможный вариант.

«Партия готова в любой момент, что объявят внеочередные выборы. Уже сформирован пул кандидатов по 90% одномандатных округов», — сообщал «Политике Сегодня» член президиума КПРФ Обухов 11 февраля.

Но уже к концу февраля бессменный лидер партии, Геннадий Зюганов, заверил фракцию: досрочных выборов в Госдуму не будет. Может быть, именно тогда глава коммунистов решил не допустить переноса голосования.

«Все может быть, но по этому поводу было официально заявлено нашим председателем, что этого [досрочных выборов] не будет. А ему я верю», — рассказал 25 февраля депутат от КПРФ, режиссер Владимир Бортко корреспонденту «Политики Сегодня», отвечая на вопрос о том, будут ли досрочные выборы.

Причина решения «красной» фракции неизвестна: возможно, коммунисты слишком дорожат депутатскими креслами, чтобы рисковать. Но ведь партия была готова идти на досрочные выборы как никто другой — ни ЛДПР, ни «Единая Россия», ни «Справедливая…» о формировании предвыборного пула своих кандидатов, в отличие от КПРФ, не заявляла.

Региональные ресурсы КПРФ могут быть попросту не мобилизованы для досрочных выборов. Ускоренный запуск выборов означает и неизбежные риски скандалов в борьбе за проходные места — результаты досрочного голосования могут быть непредсказуемыми, считает политолог Центра политических технологий Ростислав Туровский.

«Не думаю, что партии реально к ним [досрочным выборам] готовы, будь то "Единая Россия" или оппозиция. Их ресурсы и организации на местах находятся нередко в плачевном состоянии. <...> Но если Кремль сможет управиться с предвыборной турбулентностью, он, пользуясь слабостями партий, увереннее будет навязывать им решения по кандидатам», — поделился мнением Туровский.

В любом случае, президент Владимир Путин желает единогласного решения Думы и полного объединения всех депутатов по столь важному вопросу. И 10 марта консолидации не случилось.