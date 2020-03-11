В Минфине рассказали, следует ли ожидать снижения цен на бензин в России

Цены на бензин в России не вырастут и не снизятся на фоне глобальных изменений на мировом нефтяном рынке. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов в беседе с журналистами.

Такую же точку зрения высказал глава Минэнерго России Александр Новак. Он объяснил устойчивость цен на топливо в нашей стране тем, что в российской налоговой системе работает специальный механизм, благодаря которому можно нивелировать изменения стоимости на мировых рынках топлива.

Нефтяные котировки падают с прошлой недели на фоне срыва венской сделки ОПЕК+. Участники не смогли прийти к консолидированному решению о сокращении добычи нефти. Основной обвал цен пришелся на понедельник, 9 марта, когда нефть подешевела на 30% - до 31 доллара за баррель. Позднее цены скорректировались и на утро среды нефть торгуется у отметки 38 долларов за баррель