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9:39   11 Марта 2020
Россия

В Минфине рассказали, следует ли ожидать снижения цен на бензин в России

В Минфине рассказали, следует ли ожидать снижения цен на бензин в России

Цены на бензин в России не вырастут и не снизятся на фоне глобальных изменений на мировом нефтяном рынке. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов в беседе с журналистами.

Такую же точку зрения высказал глава Минэнерго России Александр Новак. Он объяснил устойчивость цен на топливо в нашей стране тем, что в российской налоговой системе работает специальный механизм, благодаря которому можно нивелировать изменения стоимости на мировых рынках топлива. 

Нефтяные котировки падают с прошлой недели на фоне срыва венской сделки ОПЕК+. Участники не смогли прийти к консолидированному решению о сокращении добычи нефти. Основной обвал цен пришелся на понедельник, 9 марта, когда нефть подешевела на 30% - до 31 доллара за баррель. Позднее цены скорректировались и на утро среды нефть торгуется у отметки 38 долларов за баррель

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Автор: Юлия Яковлева
#минфин #цены на нефть #цены на бензин

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