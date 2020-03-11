Суд, организованный властями Нидерландов по делу о крушении малазийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года, является нечестным и свидетельствует от ликвидации демократических и гуманистических принципов в стране, где это происходит.

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) выказал политолог Сергей Марков.

Напомним, 9 мая в Гааге стартовал судебный процесс по делу о катастрофе рейса МН17. Нидерландский прокурор Вард Фердинандуссе в конце своего выступления привел цитату из произведения русского писателя Александра Солженицына:

«Насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может держаться только насилием».

При этом он подчеркнул, что правду в деле о сбитом над Донбассом пассажирском самолете необходимо найти для того, чтобы «предотвратить насилие в будущем». А также прокурор подчеркнул, что нужно отделить друг от друга правду и ложь, и привлечь виновных к ответственности.

Политолог Сергей Марков, комментируя начало в Гааге судебного процесса по делу о сбитом «Бониге», признался, что весь этот суд представляет из себя «колоссальный позор для Нидерландов».

«Расследование MH17 фальсифицировано полностью. Самая очевидная версия заключается в том, что MH17 был сбит в результате заговоров Службы безопасности Украины, а следом нужно было объявить ЛНР и ДНР террористическими организациями. Более того, потенциальные преступники из числа СБУ принимали активное участие в фальсификации расследования», — заявил он.

Также политолог добавил, что многие факты свидетельствуют о фальсификации расследования по делу о крушении МН17 Советом безопасности Нидерландов, который покрывает убийц нидерландских граждан, в число которых входит руководство СБУ того времени, и в первую очередь Валентин Наливайченко, возглавлявший Службу безопасности Украины с 2014 по 2016 год.

«Был организован нечестный суд. Я полагаю, что власти Нидерландов должны немедленно арестовать всех организаторов этого расследования и начать уголовное дело о его фальсификации», — подчеркнул Марков.

Суд по делу о крушении малазийского Boeing-777 распланировал как минимум до конца следующего года.

Начавшиеся 9 марта слушания продлятся до 13 марта. В ходе данных слушаний решаются организационные, административные и технические вопросы. По существу дело начнут рассматривать не ранее 8 июня 2020 года.

Пассажирский самолет Boeing-777, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на территории Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа (JIT), сформированная для выяснения обстоятельств произошедшего, заявила, что якобы лайнер был сбит ракетой ЗРК «Бук».

Киевские власти, не закрывшие воздушное пространство для гражданской авиации над территорией, где в то время шли боевые действия, поспешили обвинить в трагедии ополченцев. Однако власти самопровозглашенной ДНР со своей стороны обвинения отвергли, заявив, что просто не имели средств для атаки на воздушное судно, летевшее на такой высоте.

При этом впоследствии Служба военной разведки и безопасности Нидерландов опубликовала документ, в котором говорилось, что специалисты службы не обнаружили в районе крушения «Боинга» ни одного зенитно-ракетного комплекса «Бук».