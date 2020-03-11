Ослабление рубля может вызвать подорожание некоторых товаров

Эксперты рассказали, какие категории товаров вырастут в цене при условии снижения курса рубля к евро и доллару.

Так, глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев считает, что некоторые импортные препараты и лекарства подорожают примерно на 30%.

Начальник отдела инвестиций "БКС Брокер" Нарек Авакян допустил, что стоимость потребительской электроники вырастет в пределах 20%, а продукты автомобилестроения – на 5%.

По мнению аналитика "Финама" Алексея Коренева, по большинству автобрендов стоит ждать повышения цен в диапазоне 6–10%.

Заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова прогнозирует повышение стоимости продукции на треть на рынках детских товаров, а также одежды и обуви. Кроме того, возможно повышение цен на 20–35% на импортную бытовую технику, электронику и гаджеты.

Наконец, гендиректор СК "Перспектива" Михаил Иванов предсказывает, что при сохранении курса рубля на текущем уровне жилье подорожает на 10-15%. Быстрее всего на изменение конъюнктуры отреагируют новостройки, пишут "Известия".

Накануне экономист Михаил Хазин объяснил, как снижение курса рубля к мировым валютам повлияет на стоимость продуктов в магазинах.