Около 50 пассажиров покинули египетский лайнер, где ранее нашли новый коронавирус

Около 50 пассажиров покинули круизный теплоход в египетском городе Луксор после обнаружения нового коронавируса на борту. Об этом сообщает Daily News Egypt со ссылкой на Минздрав Египта.

В субботу глава египетского министерства здравоохранения Хала Зайд сообщила, что новый коронавирус COVID-2019 найден у 45 пассажиров теплохода в городе Луксор. По ее словам, в числе зараженных - 19 иностранцев. Поже министр сообщила, что в 11 случаях повторный анализ показал отрицательный результат. В посольстве РФ отметили, что россиян в числе зараженных новым коронавирусом нет.

По последним данным, 48 пассажиров, чьи результаты анализов на COVID-2019 оказались отрицательными, покинули теплоход.

COVID-2019 в мире заражены уже более ста тысяч человек. Большинство заболевших выздоровели, скончались около четырех тысяч.