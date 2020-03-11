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8:01   11 Марта 2020
Весь мир

Около 50 пассажиров покинули египетский лайнер, где ранее нашли новый коронавирус

Около 50 пассажиров покинули египетский лайнер, где ранее нашли новый коронавирус

Около 50 пассажиров покинули круизный теплоход в египетском городе Луксор после обнаружения нового коронавируса на борту. Об этом сообщает Daily News Egypt со ссылкой на Минздрав Египта.

В субботу глава египетского министерства здравоохранения Хала Зайд сообщила, что новый коронавирус COVID-2019 найден у 45 пассажиров теплохода в городе Луксор. По ее словам, в числе зараженных - 19 иностранцев. Поже министр сообщила, что в 11 случаях повторный анализ показал отрицательный результат. В посольстве РФ отметили, что россиян в числе зараженных новым коронавирусом нет.

По последним данным, 48 пассажиров, чьи результаты анализов на COVID-2019 оказались отрицательными, покинули теплоход.

COVID-2019 в мире заражены уже более ста тысяч человек. Большинство заболевших выздоровели, скончались около четырех тысяч.

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Автор: Олег Королев
#египет #коронавирус

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