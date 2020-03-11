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7:36   11 Марта 2020
Россия

Четыре человека погибли в ДТП с фурой в Ростовской области

Четыре человека погибли в ДТП с фурой в Ростовской области

Четыре человека погибли при столкновении микроавтобуса и фуры в Ростовской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Сообщение об инциденте поступило в спасательное ведомство в 03.40 среды. На 69 километре трассы М-4 «Дон» водитель пассажирского микроавтобуса Opel Vivaro столкнулся с впереди идущей фурой.

Всего в микроавтобусе находились девять человек, включая водителя. В результате дорожной аварии пострадали девять человек, погибли - четверо. Пятеро с ранениями доставлены в центральную больницу Миллеровского района.

Во вторник днем сообщалось, что шесть автомобилей столкнулись на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге. В результате инцидента ранения средней тяжести получил один человек.

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Автор: Олег Королев
#ростовская область

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