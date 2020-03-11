Более 76 процентов зараженных новым коронавирусом в Китае выздоровели

Более 76 процентов заразившихся новым коронавирусом COVID-2019 в Китае вылечились. Об этом сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения Китая.

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в материковой части КНР достигло 80 778 человек, из них 61 475 излечились и были выписаны из больниц. Данный показатель составляет 76,1 процента от общего числа заразившихся. На данный момент в больнице находятся еще 16145 человек, из них 4 492 — в тяжелом состоянии.

Всего с начала эпидемии по всему Китаю (без учета провинции Хубэй) было выявлено 13 тысяч случаев заражения новым коронавирусом COVID-2019, из которых 112 привели к летальному исходу (смертность — 0,86 процента). В самой провинции Хубэй было выявлено 67 773 случая заражения, 2959 человек скончались (смертность — 4,49 процента).

Всего эпидемия унесла жизни уже 3158 человек, смертность в среднем по стране составила 3,9 процента.