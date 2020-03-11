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 Более 76 процентов зараженных новым коронавирусом в Китае выздоровели

Более 76 процентов зараженных новым коронавирусом в Китае выздоровели
6:40   11 Марта 2020
Весь мир

Число жертв нового коронавируса в Южной Корее достигло 60 человек

Число жертв нового коронавируса в Южной Корее достигло 60 человек

Южная Корея за прошедший день зарегистрировала в два раза больше новых случаев заражения новым коронавирусом, чем за предыдущие. Общее число зараженных увеличилось до 7755, сообщает организация Центров по контролю и профилактике заболеваний при Минздраве республики.

За прошедшие сутки COVID-2019 заразился 131 человек. Число погибших возросло с 53 до 60.

По данным на полночь среды, 131 из числа новых случаев зафиксирован в в городе Тэгу, 52 — в Сеуле, 18 — в провинции Кенсан-Пукто, по 12 в Инчхоне и провинции Кенгидо.

Также сообщается о выздоровлении 41 пациента за прошедший день. Таким образом, число выписанных увеличилось до 288. Анализы еще 18 540 человек находятся в работе.

Общее число зараженных в Сеуле достигло 193. В Тэгу их количество возросло до 5794 человек, 1 135 заразились в провинции Кенсан-Пукто, еще 175 — в провинции Кенгидо. В Пусане зафиксированы 98 случаев. По меньшей мере 4,7 тысячи среди заболевших связаны с сектой Синчхончжи.

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Автор: Олег Королев
#южная корея #коронавирус

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