Стоимость нефти марки WTI поднималась более чем на три процента

Стоимость нефти продолжает расти после резкого обвала в понедельник. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным на 04.39 по Москве, цена майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent выросла на 1,61 процента, до 38,55 доллара за бочку.

В свою очередь цена за апрельские фьючерсы на нефть техасской марки WTI поднималась до 2,65 процентов, до 35,27 доллара за баррель. Минутами ранее показатель рос более чем на три процента, до 36,3 доллара за бочку.

В понедельник стоимость нефти на мировых рынках обрушилась на 30 процентов и более. Это случилось на фоне сообщений о распаде сделки ОПЕК+. Стоимость нефти марки WTI достигла наименьших показателей с февраля 2016 года, нефти марки Brent - с января 2016 года. Во вторник цены стали подниматься на более чем 10 процентов.