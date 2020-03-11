Российские специалисты обеспечили доступ к медицине одной из коммун в ЦАР

Благодаря поддержке России в коммуне Уадда Майкага в Центральноафриканской республике был построен медицинский центр. Об этом пишет ФАН.

Российская сторона, в дополнение к обучению вооруженных сил ЦАР (FACA) российскими военными инструкторами в Беренго, также помогает местным жителям в вопросах здравоохранения.

Бесплатная стационарная клиника была построена в коммуне Уадда Майкага. Здание оснащено помещением для консультаций, двумя операционными, а также палатой. Руководят медучреждением два российских врача и медсестра из ЦАР.

В больницу ежемесячно доставляют лекарства, в том числе - антибиотики. Благодаря этому врачи уже уже четыре месяца успешно помогают городу с населением численностью 8 000.

Ежедневно за помощью в клинику приходят 60 человек. Чаще всего они жалуются на лихорадку, малярию, вызванные паразитами болезни, а также заболеваниями, связанными с отравлением водой. Иногда пациенты приходят переломами. Также в больнице принимаются роды и фиксируются тяжелые заболевания.

Представитель Минздрава ЦАР, доктор Жан-Батист Мадунджи выразил благодарность российским партнерам за оказанную помощь в регионе, который пострадал от военно-политического кризиса. Он также призвал граждан страны к выполнению условий Политического соглашения о мире и примирении, а также начатой в 2019 году программы всеобщего охвата услуг здравоохранения.