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Российские специалисты обеспечили доступ к медицине одной из коммун в ЦАР

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5:53   11 Марта 2020
Весь мир

Российские специалисты обеспечили доступ к медицине одной из коммун в ЦАР

Российские специалисты обеспечили доступ к медицине одной из коммун в ЦАР

Благодаря поддержке России в коммуне Уадда Майкага  в Центральноафриканской республике был построен медицинский центр. Об этом пишет ФАН.

Российская сторона, в дополнение к обучению вооруженных сил ЦАР (FACA) российскими военными инструкторами в Беренго, также помогает местным жителям в вопросах здравоохранения.

Бесплатная стационарная клиника была построена в коммуне Уадда Майкага. Здание оснащено помещением для консультаций, двумя операционными, а также палатой. Руководят медучреждением два российских врача и медсестра из ЦАР.

В больницу ежемесячно доставляют лекарства, в том числе - антибиотики. Благодаря этому врачи уже уже четыре месяца успешно помогают городу с населением численностью 8 000.

Ежедневно за помощью в клинику приходят 60 человек. Чаще всего они жалуются на лихорадку, малярию, вызванные паразитами болезни, а также заболеваниями, связанными с отравлением водой. Иногда пациенты приходят переломами. Также в больнице принимаются роды и фиксируются тяжелые заболевания.

Представитель Минздрава ЦАР, доктор Жан-Батист Мадунджи выразил благодарность российским партнерам за оказанную помощь в регионе, который пострадал от военно-политического кризиса. Он также призвал граждан страны к выполнению условий Политического соглашения о мире и примирении, а также начатой в 2019 году программы всеобщего охвата услуг здравоохранения.

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Автор: Олег Королев
#россия #цар #центральноафриканская республика

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