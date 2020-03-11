Количество заразившихся новым коронавирусом достигло 1277

Около шести десятков новых случаев заражения COVID-19 выявлены в Японии за последние сутки. Об этом свидетельствуют данные телеканала NHK.

Рост числа заразившихся с утра пятницы по утро субботы стало наиболее крупным суточным ростом с начала распространения нового коронавируса в Японии.

Ранее сообщалось о 1218 заболевших, 696 из которых заразились на круизном судне Diamond Princеss. Также 14 человек были в составе туристических групп, вернувшихся на родину из Китая. По состоянию на утро субботы, число зараженных внутри страны составило 567.

Согласно данным на утро среды, на аибольшее число заболевших по-прежнему выявлено на острове Хоккайдо (111 человек) и префектуре Айти (99 человек). В Токио подтверждены 67 случая заражения, в префектуре Осака – 73.

Всего в Японии от нового коронавируса умерли 19 человек, семеро из которых — пассажиры Diamond Princеss. Общее число заболевших на данный момент составляет 1277 человек