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4:44   11 Марта 2020
Весь мир

Силы ЛНА и боевики ПНС ведут бои около ливийской столицы

Силы ЛНА и боевики ПНС ведут бои около ливийской столицы

Ожесточенные бои идут в районе ливийской столицы Аль-Затарна, сообщает Afrigatenews.

Ранее представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) сообщал, боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) собираются прорывать линию фронта в районе Абу Курайн. Поддержку бандформированиям ПНС оказывает Турция и сирийские террористы, которых Анкара массово переправляет на территорию Ливии. В данной местности также замечено скопление военной техники.

Накануне глава «МВД» ПНС Фатхи Башага заявил о намерении лидера ПНС Файеза Сарраджа провести масштабную атаку к югу от Триполи

Регулярные провокации со стороны боевиков ПНС свидетельствуют о нежелании Сарраджа урегулировать внутриливийский конфликт мирным путем.

Во вторник при артиллерийском обстреле со стороны бандформирований пострадали дома фермеров в населенном пункте аль-Хикамайя, а также здание местной гостиницы. Боевики ПНС вели острелы из реактивных систем залпового огня  в сторону южной части Триполи.

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Автор: Олег Королев
#ливия #пнс ливии

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