Путин прокомментировал подключение парламентариев к «нормандскому формату»

Российский лидер Владимир Путин уверен, что французский президент Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержат инициативу создания парламентского измерения «нормандского формата».

Вечером во вторник в Кремле прошла встреча Путина со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным и главой политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком. На ней обсуждалась инициатива подключить к «нормандскому формату» парламентариев от РФ, Германии, Франции и Украины.

Медведчук попросил российского президента предложить Меркель и Макрону подключить парламентариев к формату.

«Им не надо подсказывать, они люди опытные. Думаю, что они поддержат этот формат», — заявил Путин.

Спикер ГД Володин в свою очередь высказался за законодательное закрепление договоренностей глав четырех стран. Он омтетил, что этим должны заняться депутаты, которые до сегодняшнего дня «были больше зрителями».