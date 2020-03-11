Замминистра здравоохранения Великобритании Доррис заразилась новым коронавирусом

Заместитель министра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис сообщила, что заражена новым коронавирусом COVID-2019.

Доррис заявила, что ее анализы на коронавирусы дали положительный результат. Она отметила, что когда узнала об этом, она предприняла необходимые меры по карантину.

Чиновник сообщила, что сейчас Управление по охране общественного здоровья Англии детально проверяет ее контакты и офис в парламенте. Она поблагодарила соответствующие ведомства за советы и помощь.

По информации СМИ, 62-летняя Надин Доррис в минувший четверг была на приеме в резиденции премьера Великобритании. Она почувствовала себя плохо на следующий день.

Число случаев заражения новым коронавирусом в Великобритании за сутки возросло на 54, до 373. В общей сложности скончались шестеро человек.