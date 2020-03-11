Губернатор Подмосковья Воробьев прокомментировал поправки в Конституцию РФ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал принятые во втором чтении поправки в Конституцию РФ. Об этом сообщает «360».

Глава региона отметил, что именно поддержка россиян позволяет принимать важные для страны стратегические решения. Он напомнил, что об этом и говорил президент РФ Владимир Путин, когда в очередной раз подчеркнул, что итоговое слово по поправкам в Конституцию РФ скажут именно россияне.

Воробьев отметил, что принятые во вторник поправки касаются каждого жителя страны. Особое внимание он уделил расширению социальных гарантий и поддержке детей, которые закрепляются в Конституции РФ.

Губернатор Подмосковья поддержал возможность для действующего президента участвовать в выборах.

«Ему всегда удавалось обеспечить те перемены, которые ждали жители. Поэтому возможность для действующего президента участвовать в выборах, выставить свою кандидатуру — это правильно, важно и актуально для сегодняшнего времени», — отметил Воробьев.

10 марта в ходе второго чтения законопроекта по поправкам в Конституцию РФ депутат Валентина Терешкова предложила отменить ограничение на число президентских сроков. Ее инициативу поддержали депутаты ГД.

Путин заявил, что не против данной» поправки, но только в том случае, если Конституционный суд проверит ее на соответствие основному закону. Если он одобрит данную поправку, то российский лидер будет готов участвовать в выборах, но только в таких, где у граждан будет альтернатива для голосования.