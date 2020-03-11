Сенатор Кутепов предложил штрафовать экскурсоводов без аттестатов

Сенатор Андрей Кутепов направил в кабмин законопроект о введении штрафов для экскурсоводов, инструкторов-проводников и гидов-переводчиков, работающих в России без аттестации. Об этом пишет «Парламентская газета».

Сейчас в Госдуме находится на рассмотрении правительственный законопроект, который разрешает работать экскурсоводами и гидами-переводчиками на туристских маршрутах только россиянам. Также он обязывает экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников проходить аттестацию.

Кутепов приводит мнение экспертов о том, что для соблюдения требований законопроекта в Санкт-Петербурге нужно ввести более жесткую ответственность за его нарушение. В поправках в Кодекс об административных правонарушениях предлагаться штрафовать экскурсоводов, гидов и проводников без специального аттестата на 20-30 тысяч рублей. При этом для должностных лиц штраф составит 30-50 тысяч, для компаний — 50-100 тысяч рублей. Наказание предлагается также для тех организацией, которые привлекают неаттестованных специалистов на ведение экскурсий.

В случае, если нарушение совершит иностранец, ему придется заплатить штраф от 40 до 50 тысяч рублей. Суд также может постановить выдворить его из РФ. Если нарушение является повторным, то выдворение является обязательным.

Составлять протоколы о таких правонарушениях будут иметь право должностные лица региональных ведомств, отвечающие за контроль деятельности экскурсоводов. В частности, этим займутся министерства культуры регионов.