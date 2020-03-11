Турция отвела часть тяжелого вооружения из сирийского Идлиба
Турецкие военные отвели на свою территорию часть тяжелого вооружения из сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА Новости турецкий военный источник.
Отмечается, что в соответствии с соглашением от 5 марта Анкара вывела часть тяжелого вооружения из зоны деэскалации в Идлибе на территорию Турции.
Ситуация в Идлибе обострилась в конце прошлого месяца, когда подконтрольные Турции боевики из группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (ранее известная как «Джебхат ан-Нусра»*) начали свое наступление. Правительственные войска Сирии остановили продвижение террористов, из-за чего погибли 36 турецких военных, которые оказались в рядах террористов. Пятого марта президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган договорились о перемирии в Идлибе.
*«Джебхат ан-Нусра» — террористическая группировка, запрещена в РФ.