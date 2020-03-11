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2:18   11 Марта 2020
Общество

Представитель ПНС призывает устраивать взрывы на востоке Ливии, в ОАЭ и Египте

Представитель ПНС призывает устраивать взрывы на востоке Ливии, в ОАЭ и Египте

Главарь политического движения «Революционеры 17 февраля» в Ливии Сами Атраш призвал совершать теракты на востоке страны.

Ранее в эфире телеканала Libya Panorama Сами Атраш выступил с заявлениями против Ливийской национальной армии (ЛНА) и расположенного в Тобруке восточного правительства. Поддерживающий так называемое Правительство национального согласия (ПНС) глава «Революционеров 17 февраля» призвал устраивать взрывы на востоке Ливии, а также в Египте и ОАЭ.

Фунционер ПНС заявил, что боевикам необходимо проводить силовые операции на землях, где находятся военные ЛНА. Он также призвал устраивать подрывы, отправляя к военным своих «мучеников». Также он предложил задействовать БПЛА и артиллерию против вооруженных сил Ливии.

Ранее фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар на фоне полномасштабных атак боевиков ПНС отправился во Францию, где сейчас проводит встречи с дипломатами и политиками для мирного урегулирования ситуации в Ливии. При этом бандформирования ПНС Ливии продолжают обстреливать районы Триполи, где находятся военные. Под атаки попадают жилые кварталы, где их жертвами становятся мирные жители.

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Автор: Олег Королев
#ливия #пнс ливии

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