Россиянин Кирилл Фирсов задержан в США

Американские правоохранители задержали в минувшую в субботу в Нью-Йорке россиянина Кирилла Фирсова. Об этом говорится в документах судебной базы США.

По данным американских властей, гражданин РФ содействовал продаже персональных данных через онлайн-платформу для создания интернет-магазинов цифровых товаров deer.io.

Фирсову вменяются два преступных эпизода. В частностности, основой для задержания стали «пробные» покупки персональных данных, сделанные агентами ФБР.

В январе задержанный властями США ооссийский гражданин Алексей Бурков по условиям сделки с судом признал себя виновным по части предъявленных ему обвинений в киберпреступлениях. Он заявил, что являлся владельцем двух площадок по продаже номеров украденных кредитных карт.