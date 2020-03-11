Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФАН призвал проверить подозрительные активы главреда «Новой газеты« Муратова

ФАН призвал проверить подозрительные активы главреда «Новой газеты« Муратова

 Мединский вышел из тени в Гатчинском дворце

Мединский вышел из тени в Гатчинском дворце
Европа в лице Макрона пытается объективно размышлять над ситуацией в Ливии

Европа в лице Макрона пытается объективно размышлять над ситуацией в Ливии

 Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке

Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке
Россиянин Кирилл Фирсов задержан в США

Россиянин Кирилл Фирсов задержан в США

 Количество заболевших новым коронавирусом в мире превысило 113 тысяч

Количество заболевших новым коронавирусом в мире превысило 113 тысяч
ФАН призвал проверить подозрительные активы главреда «Новой газеты« Муратова

ФАН призвал проверить подозрительные активы главреда «Новой газеты« Муратова

 Мединский вышел из тени в Гатчинском дворце

Мединский вышел из тени в Гатчинском дворце
Европа в лице Макрона пытается объективно размышлять над ситуацией в Ливии

Европа в лице Макрона пытается объективно размышлять над ситуацией в Ливии

 Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке

Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке
Россиянин Кирилл Фирсов задержан в США

Россиянин Кирилл Фирсов задержан в США

 Количество заболевших новым коронавирусом в мире превысило 113 тысяч

Количество заболевших новым коронавирусом в мире превысило 113 тысяч
0:54   11 Марта 2020
Весь мир

Россиянин Кирилл Фирсов задержан в США

Россиянин Кирилл Фирсов задержан в США

Американские правоохранители задержали в минувшую в субботу в Нью-Йорке россиянина Кирилла Фирсова. Об этом говорится в документах судебной базы США.

По данным американских властей, гражданин РФ содействовал продаже персональных данных через онлайн-платформу для создания интернет-магазинов цифровых товаров deer.io.

Фирсову вменяются два преступных эпизода. В частностности, основой для задержания стали «пробные» покупки персональных данных, сделанные агентами ФБР.

В январе задержанный властями США ооссийский гражданин Алексей Бурков по условиям сделки с судом признал себя виновным по части предъявленных ему обвинений в киберпреступлениях. Он заявил, что являлся владельцем двух площадок по продаже номеров украденных кредитных карт.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #задержание россиян

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...