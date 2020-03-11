ФАН призвал проверить подозрительные активы главреда «Новой газеты« Муратова

ФАН в ходе журналистского расследования обнаружил у главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова многомиллионную «копилку», которая оформлена на его семью и позволяет владеть элитной недвижимостью стоимостью 350 миллионов рублей.

Отмечается, что «Новая газета» и ее главред Муратов неоднократно становились объектами журналистских расследований. Так, в 2019 году сотрудничавший с либеральным изданием человек рассказал ФАН о «внутренней кухне». Он заявил, что публикация заказных материалов поставлена на поток. В теневой схеме в качестве главного лица участвует как Муратов, так и другие члены руководства. Если заказчиком является источник «слива», это обойдется ему в полтора миллиона рублей, если нет — то два миллиона.

Ранее в расследовании ФАН сообщалось, что деньги от заказчиков поступают не на счета «Новой газеты», а в личную копилку Муратова и его компании. Сам главред напрямую с заказчиками не встречается, поскольку боится разоблачения и наступления ответственности. Столь солидный доход на личных счетах Муратова стал бы известен общественности, из-за чего тот применял схему, которая заключалась в переводе денег на счета близких людей и покупке недвижимости с последующей регистрацией на членов семьи. Чтобы понять теневую схему, нужно более тщательно рассмотреть семейное древо Муратова.

Так, старшая дочь главреда «Новой газеты» Ксения Муратова за несколько лет совершила резкий подъем по карьерной лестнице, чему могли поспособствовать общественное положение и круг знакомств отца.

Поддержка Муратова и продвижение президентом «КРОС» Сергеем Зверевым позволили Ксении стать проректором НИУ ВШЭ, а уже через два года - получить должность в ЦБ РФ, причем она сразу стала советником председателя Эльвиры Набиуллиной.

Издание «ПолитОнлайн», ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, выяснило, что Муратова в период с 2017 по 2019 годы заработала порядка 40 миллионов рублей. Эту информацию также подтвердил источник ФАН в Пенсионном фонде РФ.

«Именно, через нее «Новая Газета» получает деньги, которые они должны Муратову за отсутствие негативных публикаций в адрес Центробанка», — рассказал источник «ПолитОнлайн».

Основным связующим звеном в схеме распределения средств Муратова является его гражданская жена Ирина Столярова, которую он тщательно скрывает от общественности. Несмотря на это, его семейная жизнь четкой линией прослеживается при рассмотрении принадлежащего ей имущества.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) Столярова выступает собственником элитной квартиры в центре Москвы (по оценке ЦИАН, ее стоимость составляет более 140 миллионов рублей). Также она владеет двумя долями квартиры в центре столицы стоимостью 80 миллионов рублей. Помимо этого, она имеет во владении два парковочных места стоимостью пять миллионов рублей.

Помимо городской недвижимости, в собственности Ирины Столяровой находятся дома и земли в Московской области. ФАН выяснил, что речь идет о по меньшей мере пяти земельных участках стоимостью около шести тысяч квадратных метров в Одинцовском районе. Рыночная цена земель в данной местности достигает 30 миллионов. При этом стоимость дома на одном из участков может превышать 87 миллионов рублей, на другом - восемь миллионов.

Общая стоимость всей недвижимости, находящейся или бывшей в собственности у гражданской жены главреда «Новой», составляет порядка 350 миллионов рублей. На фоне ее «владений», имущество самого Муратова выглядит скромным - в его собственности находится жилой дом площадью 124,3 квадратных метров в Косовке, стоимость которого оценивается почти в пять миллионов рублей. Также он имеет долю в собственности на квартиру в Москве на улице Мневники. Остальные доли были разделены между дочерью Ксенией и Татьяной Муратовой,

Возникает вполне резонный вопрос об источниках дохода и объеме заработка Столяровой, который позволяет ей обладать столь дорогим имуществом. Столярова числится учредителем двух действующих на данный момент организаций – ООО «Грин Лэнд» и ООО «Грин Трейд», суммарная прибыль которых составила 256 тысяч рублей.

Журналистские расследования ФАН о получении средств «Новой газетой» из тайных источников и наличие земельных участков, квартир и домов у Столяровой могут свидетельствовать о сокрытии Дмитрием Муратовым недвижимости и использовании классического приема в виде регистрации имущества на членов семьи.

У главреда «Новой газеты» также есть сын - Дмитрий Дмитриевич Муратов, который получил образование в МГУ. Официальным местом его работы является московская компания-разработчик игр Enplex games, зарегистрированная на Кипре. Первая прибыль компании появилась в 2017 году, когда на пост PR-директора устроился Муратов-младший. Учитывая выгодный вариант скрытого финансирования за счет кипрских офшоров, поддержку в начинаниях сына мог оказать сам главред «Новой газеты».

Младшая дочь главного редактора «Новой газеты» Анна Муратова учится в CAS (New York University College) на кафедре журналистики. Оплата обучения и проживания дочери в Нью-Йорке обходится Муратову в миллионы рублей - стоимость обучения иностранных граждан в NewYork University College составляет 46,170 долларов в год. Проживание в престижном вузе США обходится еще приблизительно в два миллиона рублей (2500 долларов в месяц). Таким образом, на обучение Муратов может выделять 5 миллионов рублей. Среднее образование дочь Муратова получила в Оксфорде.

Очевидно, что зарплата главреда «Новой газеты» не позволяет Муратову обладать такой дорогостоящей недвижимостью, находящейся в распоряжении Столяровой, и содержать семью, требующую миллионных затрат.

ФАН отмечает, что «Новая газета» позиционирует себя «независимым изданием», поднимающим остросоциальные вопросы, с указанием на проблемы в обществе и привычкой считать чужие деньги. Пытаясь выявить коррупционные схемы чиновников, газета не замечает факта наличия финансовых и имущественных активов у Муратова, оформленных на членов его семьи. Агентство отмечает, что издание «Новая газета» для Муратова является инструментом обогащения себя и своих близких, и при появлении возможности увеличить доход, публикуя проплаченную «правду», «журналистская этика» отходит на второй план.

Ироничным является тот факт, что «Новая газета» позиционирует себя нуждающейся в средствах для существования. Согласно статистике, пожертвования изданию ежемесячно высылают порядка 6-8 тысяч человек. ФАН отмечает, что система сбора пожертвований месте с публикацией заказных материалов может использоваться Муратовым в качестве инструмента для пополнения своей многомиллионной «копилки».

Редакция ФАН просит «Новую газету» и Дмитрия Муратова подтвердить или опровергнуть информацию, указанную в расследовании, а также рассказать о природе активов, оформленных на членов его семьи. Также агентство инициирует тщательную проверку уполномоченными органами финансовой и налоговой отчетности Дмитрия Муратова и Ирины Столяровой.