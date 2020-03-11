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 Количество заболевших новым коронавирусом в мире превысило 113 тысяч

Количество заболевших новым коронавирусом в мире превысило 113 тысяч
0:44   11 Марта 2020
Весь мир

Количество заболевших новым коронавирусом в мире превысило 113 тысяч

Количество заболевших новым коронавирусом в мире превысило 113 тысяч

Более 4100 новых случаев заражения новым коронавирусом COVID-19 вне Китая были зарегистрированы за последние сутки во всем мире. Об этом сообщает ВОЗ.

По данным организации, общее число инфицированных новым коронавирусом в мире составило 113 702 человека, из них 80 924  — в КНР.

Число заболевших за пределами Китая растет. Так, за последние сутки зафиксировано 4125 новых случаев заболевания. В самом же Китае за день число заболевших увеличилось только на два десятка человек.

В сообщении ВОЗ говорится, что общее число летальных случаев от COVID-19.в КНР достигло 3140, из них 17 произошло за последний день. За пределами Китая зафиксировано 872 смерти, из них 186 - среди новых случаев заражения.

Китайские власти 31 декбря минувшего года уведомили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Позже ученые выяснили, что возбудителем болезни является новый коронавриус.

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Автор: Олег Королев
#коронавирус

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