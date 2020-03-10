Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мединский вышел из тени в Гатчинском дворце

Мединский вышел из тени в Гатчинском дворце

 Минобороны РФ ответило на слова Эрдогана об уничтожении сирийских «Панцирей»

Минобороны РФ ответило на слова Эрдогана об уничтожении сирийских «Панцирей»
Европа в лице Макрона пытается объективно размышлять над ситуацией в Ливии

Европа в лице Макрона пытается объективно размышлять над ситуацией в Ливии

 Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке

Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке
Врачи нашли коронавирус у внука последнего австрийского императора

Врачи нашли коронавирус у внука последнего австрийского императора

 Боевики ПНС Ливии открыто призвали к терактам на востоке Ливии, в Египте и ОАЭ

Боевики ПНС Ливии открыто призвали к терактам на востоке Ливии, в Египте и ОАЭ
Мединский вышел из тени в Гатчинском дворце

Мединский вышел из тени в Гатчинском дворце

 Минобороны РФ ответило на слова Эрдогана об уничтожении сирийских «Панцирей»

Минобороны РФ ответило на слова Эрдогана об уничтожении сирийских «Панцирей»
Европа в лице Макрона пытается объективно размышлять над ситуацией в Ливии

Европа в лице Макрона пытается объективно размышлять над ситуацией в Ливии

 Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке

Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке
Врачи нашли коронавирус у внука последнего австрийского императора

Врачи нашли коронавирус у внука последнего австрийского императора

 Боевики ПНС Ливии открыто призвали к терактам на востоке Ливии, в Египте и ОАЭ

Боевики ПНС Ливии открыто призвали к терактам на востоке Ливии, в Египте и ОАЭ
20:56   10 Марта 2020
Весь мир

Врачи нашли коронавирус у внука последнего австрийского императора

Врачи нашли коронавирус у внука последнего австрийского императора

Внук последнего австрийского императора Карла I и глава дома Габсбургов Карл Габсбург-Лотарингский заразился коронавирусом. Об этом во вторник, 10 марта, сообщил телеканал OE24.

По словам Габсбурга-Лотарингского, примерно неделю назад он вернулся из Швейцарии и обнаружил у себя симптомы гриппа. Мысль о том, что это может быть коронавирус, даже не пришла в его голову.

Однако чуть позже Карлу позвонил друг, который заявил, что у него подтвердили COVID-19. На следующий день Габсбург-Лотарингский сдал анализы, выявившие COVID-19. Сейчас молодой человек находится в Австрии на карантине. 

«По сути, у меня очень слабые симптомы … честно говоря, я чувствую себя относительно хорошо. Я знаю, мне очень повезло, ведь у других людей симптомы серьезнее», — рассказал он.

Аристократ также одобрительно высказался о профессионализме австрийских властей и сотрудников здравоохранения и заявил об отсутствии паники в стране.

Ранее в Австрии провели 5026 тестов на коронавирус, среди которых 182 оказались положительными. Четыре человека уже выздоровели. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#политика #австрия #общество #весь мир #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...