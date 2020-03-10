Врачи нашли коронавирус у внука последнего австрийского императора

Внук последнего австрийского императора Карла I и глава дома Габсбургов Карл Габсбург-Лотарингский заразился коронавирусом. Об этом во вторник, 10 марта, сообщил телеканал OE24.

По словам Габсбурга-Лотарингского, примерно неделю назад он вернулся из Швейцарии и обнаружил у себя симптомы гриппа. Мысль о том, что это может быть коронавирус, даже не пришла в его голову.

Однако чуть позже Карлу позвонил друг, который заявил, что у него подтвердили COVID-19. На следующий день Габсбург-Лотарингский сдал анализы, выявившие COVID-19. Сейчас молодой человек находится в Австрии на карантине.

«По сути, у меня очень слабые симптомы … честно говоря, я чувствую себя относительно хорошо. Я знаю, мне очень повезло, ведь у других людей симптомы серьезнее», — рассказал он.

Аристократ также одобрительно высказался о профессионализме австрийских властей и сотрудников здравоохранения и заявил об отсутствии паники в стране.

Ранее в Австрии провели 5026 тестов на коронавирус, среди которых 182 оказались положительными. Четыре человека уже выздоровели.