Валерия поддержала поправку о детях как о приоритете госполитики

Певица Валерия поддержала поправку в Конституцию, которая закрепляет важнейшим приоритетом государственной политики России детей. По ее мнению, последнее время в нашей стране принимается недостаточно мер для их воспитания и духовного становления. Такое заявление она сделала во вторник, 10 марта, передает РИА Новости.

«Я приветствую эту поправку и желание государства активизировать деятельность в направлении воспитания и всестороннего образования детей. Очевидно, что дети являлись и продолжают являться важнейшим приоритетом государственной политики, что дети — это наше будущее», — сказала певица.

По ее словам, это не означает, что государство ничего не делало для детей. Напротив, работа в этом направлении велась, просто на этой теме сделан дополнительный акцент, и это хорошо, заявила певица.

По мнению Валерии, в последнее время создается очень мало детского культурного продукта, России приходится пользоваться какими-то «зарубежными материалами». Певица подчеркнула, что во времена ее детства такого не было.