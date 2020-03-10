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20:30   10 Марта 2020
Россия

Валерия поддержала поправку о детях как о приоритете госполитики

Валерия поддержала поправку о детях как о приоритете госполитики

Певица Валерия поддержала поправку в Конституцию, которая закрепляет важнейшим приоритетом государственной политики России детей. По ее мнению, последнее время в нашей стране принимается недостаточно мер для их воспитания и духовного становления. Такое заявление она сделала во вторник, 10 марта, передает РИА Новости. 

«Я приветствую эту поправку и желание государства активизировать деятельность в направлении воспитания и всестороннего образования детей. Очевидно, что дети являлись и продолжают являться важнейшим приоритетом государственной политики, что дети — это наше будущее», — сказала певица. 

По ее словам, это не означает, что государство ничего не делало для детей. Напротив, работа в этом направлении велась, просто на этой теме сделан дополнительный акцент, и это хорошо, заявила певица. 

По мнению Валерии, в последнее время создается очень мало детского культурного продукта, России приходится пользоваться какими-то «зарубежными материалами». Певица подчеркнула, что во времена ее детства такого не было.

«Вот это такой культурологический пробел несет достаточно тревожный характер, потому что именно ощущения наших корней входит в нашу жизнь вместе с детскими песнями, детскими сказками, с нашими мультфильмами, это то, что нас объединяет», — заключила она. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #валерия

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