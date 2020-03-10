Боевики ПНС Ливии открыто призвали к терактам на востоке Ливии, в Египте и ОАЭ

Глава политического движения «Революционеры 17 февраля» Сами Атраш выступил против Ливийской национальной армии и восточного правительства, расположенного в Тобруке. Об этом он заявил во время прямого эфира каналу Libya Panorama, передает ФАН.

По данным агентства, Атраш призвал устраивать взрывы на востоке страны, в Египте и ОАЭ. Глава «Революционеров 17 февраля» поддерживает террористический режим Правительства национального согласия Ливии. Он считает, что на территориях, где расположены силы ЛНА, необходимо проводить боевые операции.

Вместе с этим он выступил с идеей устраивать подрывы, посылая против военных своих «мучеников». Кроме этого, он предложил использовать беспилотники и дроны в борьбе с вооруженными силами Ливии.

Напомним, главнокомандующий ЛНА Халифа Хафтар отправился во Францию на фоне полномасштабных атак боевиков ПНС. Фельдмаршал встречается с политиками и дипломатами, пытаясь добиться мирного урегулирования ливийского кризиса. При этом террористы ПНС обстреливают районы с военными. Из-за их атак гибнут мирные люди.