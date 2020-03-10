Число случаев заражения коронавирусом в Нью-Йорке достигло 173

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что число случаев заражения коронавирусом в американском штате достигло 173. Об этом стало известно во вторник, 10 марта.

Ранее губернатор заявил, что в штате Нью-Йорк ожидаются «десятки и десятки» случаев заражения коронавирум нового типа.

«В Уэстчестере число [зараженных — ред.] выросло до 108, в городе Нью-Йорк — до 36, в округе Нассау — до 19, в округе Рокленд — до шести», — сказал Куомо.

Он подчеркнул, что общее число зараженных в штате достигло 173 человек.

Ранее сообщалось, что в американском штате Вашингтон зарегистрированы три смерти от коронавируса. Все три три случая были выявлены в округе Кинг, в который входит крупнейший город штата — Сиэтл.