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19:33   10 Марта 2020
Весь мир

Министры обороны РФ и Турции обсудили обстановку в Идлибе

Министры обороны РФ и Турции обсудили обстановку в Идлибе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону со своим турецким коллегой Хулуси Акаром стабилизацию обстановки в сирийском Идлибе.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, сообщает Минобороны РФ.

5 марта в Москве президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели шестичасовые переговоры по деэскалации ситуации в Идлибе. В результате был принято соглашение о режиме прекращения огня с 6 марта. Также стороны договорились о совместном патрулировании трассы М4, которую сейчас контролируют боевики.

 

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Автор: Мария Владимирова
#сирия #турция #шойгу #политика

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