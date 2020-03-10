Министры обороны РФ и Турции обсудили обстановку в Идлибе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону со своим турецким коллегой Хулуси Акаром стабилизацию обстановки в сирийском Идлибе.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, сообщает Минобороны РФ.

5 марта в Москве президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели шестичасовые переговоры по деэскалации ситуации в Идлибе. В результате был принято соглашение о режиме прекращения огня с 6 марта. Также стороны договорились о совместном патрулировании трассы М4, которую сейчас контролируют боевики.