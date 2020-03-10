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19:06   10 Марта 2020
Россия

Найденные под Рязанью останки принадлежат жертве членов «Сети»* Екатерине Левченко

Найденные под Рязанью останки принадлежат жертве членов «Сети»* Екатерине Левченко

Экспертиза ДНК подтвердила, что обнаруженные в Рязанской области останки принадлежат пропавшей в 2017 году Екатерине Левченко, знакомой фигурантов дела «Сети»* (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на слова матери девушки.

Следователи Следственного управления по Пензенской области (где проживала девушка) подчеркнули, что результаты экспертизы предварительные. 

В СУ СКР по Рязанской области сообщили ТАСС, что у них пока нет результатов генетической экспертизы.

Екатерина Левченко пропала в апреле 2017 года вместе со своим парнем Артемом Дорофеевым. Осенью того же года в лесу Рязанской области охотник обнаружил человеческие останки. Экспертиза доказала, что они принадлежат Дорофееву.

В феврале 2020 года издание «Медуза» опубликовало материал, в котором находящийся в бегах за границей член «Сети» Алексей Полтавец сознался в том, что был соучастником убийства Левченко и Дорофеева. Вторым преступником был осужденный на 13 лет колонии за терроризм Максим Иванкин.  По словам Полтавца, с молодыми людьми расправились, так как боялись, что они расскажут полиции о торговле наркотиками, которой промышляли члены "Сети". 

*запрещенная в РФ террористическая организация.

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Автор: Олег Королев
#россия #терроризм #общество #дело сети

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