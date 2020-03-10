Найденные под Рязанью останки принадлежат жертве членов «Сети»* Екатерине Левченко

Экспертиза ДНК подтвердила, что обнаруженные в Рязанской области останки принадлежат пропавшей в 2017 году Екатерине Левченко, знакомой фигурантов дела «Сети»* (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на слова матери девушки.

Следователи Следственного управления по Пензенской области (где проживала девушка) подчеркнули, что результаты экспертизы предварительные.

В СУ СКР по Рязанской области сообщили ТАСС, что у них пока нет результатов генетической экспертизы.

Екатерина Левченко пропала в апреле 2017 года вместе со своим парнем Артемом Дорофеевым. Осенью того же года в лесу Рязанской области охотник обнаружил человеческие останки. Экспертиза доказала, что они принадлежат Дорофееву.

В феврале 2020 года издание «Медуза» опубликовало материал, в котором находящийся в бегах за границей член «Сети» Алексей Полтавец сознался в том, что был соучастником убийства Левченко и Дорофеева. Вторым преступником был осужденный на 13 лет колонии за терроризм Максим Иванкин. По словам Полтавца, с молодыми людьми расправились, так как боялись, что они расскажут полиции о торговле наркотиками, которой промышляли члены "Сети".

*запрещенная в РФ террористическая организация.