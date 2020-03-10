Предавший Сирию дезертир поведал «Новой газете» о российской «оккупации»

«Новая газета» поговорила с Риадом аль-Асадом, который известен как сторонник джихадистов и их методов. В 2012 году в одном из интервью он заявил, что «использование террористов-смертников является неотъемлемой частью сирийской революции, неотъемлемой частью действий ССА». Об этом во вторник, 10 марта, сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным агенства, собеседник «Новой газеты», которого издание называет создателем «Свободной сирийской армии» (ССА), дезертировал из ВВС Сирии в 2011 году. Вместе с другими предателями из офицерского состава Аль-Асад объявил о создании САА и решимости воевать до свержения правительства в Дамаске.

В 2013 году дезертир открыто поддерживал террористов «Джебхат ан-Нусры»* (запрещена в России) и называл их «нашими братьями в исламе». В марте того же года «братья» заложили бомбу в его машине, из-за чего создатель ССА лишился ноги и был сильно контужен. Лечился он на территории Турции, после чего был вынужден»уйти в отставку». Его место во главе ССА занял Салим Идрис.

Журналист «Новой» взял интервью у полевого командира в Турции, представившей убежище всем врагам Дамаска. После беседы с бывшим главарем ССА издание назвало российские войска «оккупантами», которые «помогают террористам убивать сирийский народ».

«Вы оккупанты. Вам пора уйти из Сирии», — объявляет человек, которому приходится прятаться на протяжении нескольких лет в Турции после того, как его чуть не убили собственные подельники.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, согласно которому сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков поддерживал контакты с ИГИЛ (запрещено в России). В частности, журналист обменивался информацией о деятельности русских в Сирии с представителями запрещенного в РФ «Исламского государства»*.

* «Джебхат ан-Нусра» — запрещенная в России террористическая группировка.

* «Исламское государство» — запрещенная в РФ террористическая организация.