Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Валерия поддержала поправку о детях как о приоритете госполитики

Валерия поддержала поправку о детях как о приоритете госполитики

 Предавший Сирию дезертир поведал «Новой газете» о российской «оккупации»

Предавший Сирию дезертир поведал «Новой газете» о российской «оккупации»
Европа в лице Макрона пытается объективно размышлять над ситуацией в Ливии

Европа в лице Макрона пытается объективно размышлять над ситуацией в Ливии

 Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке

Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке
Боевики ПНС Ливии открыто призвали к терактам на востоке Ливии, в Египте и ОАЭ

Боевики ПНС Ливии открыто призвали к терактам на востоке Ливии, в Египте и ОАЭ

 Число случаев заражения коронавирусом в Нью-Йорке достигло 173

Число случаев заражения коронавирусом в Нью-Йорке достигло 173
Валерия поддержала поправку о детях как о приоритете госполитики

Валерия поддержала поправку о детях как о приоритете госполитики

 Предавший Сирию дезертир поведал «Новой газете» о российской «оккупации»

Предавший Сирию дезертир поведал «Новой газете» о российской «оккупации»
Европа в лице Макрона пытается объективно размышлять над ситуацией в Ливии

Европа в лице Макрона пытается объективно размышлять над ситуацией в Ливии

 Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке

Анохин назвал Тунис слабым местом, которое распространяет «заразу» в Африке
Боевики ПНС Ливии открыто призвали к терактам на востоке Ливии, в Египте и ОАЭ

Боевики ПНС Ливии открыто призвали к терактам на востоке Ливии, в Египте и ОАЭ

 Число случаев заражения коронавирусом в Нью-Йорке достигло 173

Число случаев заражения коронавирусом в Нью-Йорке достигло 173
19:25   10 Марта 2020
Россия

Предавший Сирию дезертир поведал «Новой газете» о российской «оккупации»

Предавший Сирию дезертир поведал «Новой газете» о российской «оккупации»

«Новая газета» поговорила с Риадом аль-Асадом, который известен как сторонник джихадистов и их методов. В 2012 году в одном из интервью он заявил, что «использование террористов-смертников является неотъемлемой частью сирийской революции, неотъемлемой частью действий ССА». Об этом во вторник, 10 марта, сообщает Федеральное агентство новостей

По данным агенства, собеседник «Новой газеты», которого издание называет создателем «Свободной сирийской армии» (ССА), дезертировал из ВВС Сирии в 2011 году. Вместе с другими предателями из офицерского состава Аль-Асад объявил о создании САА и решимости воевать до свержения правительства в Дамаске. 

В 2013 году дезертир открыто поддерживал террористов «Джебхат ан-Нусры»* (запрещена в России) и называл их «нашими братьями в исламе». В марте того же года «братья» заложили бомбу в его машине, из-за чего создатель ССА лишился ноги и был сильно контужен. Лечился он на территории Турции, после чего был вынужден»уйти в отставку». Его место во главе ССА занял Салим Идрис.

Предавший Сирию дезертир поведал «Новой газете» о российской «оккупации»

Журналист «Новой» взял интервью у полевого командира в Турции, представившей убежище всем врагам Дамаска. После беседы с бывшим главарем ССА издание назвало российские войска «оккупантами», которые «помогают террористам убивать сирийский народ».

«Вы оккупанты. Вам пора уйти из Сирии», — объявляет человек, которому приходится прятаться на протяжении нескольких лет в Турции после того, как его чуть не убили собственные подельники. 

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, согласно которому сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков поддерживал контакты с ИГИЛ (запрещено в России). В частности, журналист обменивался информацией о деятельности русских в Сирии с представителями запрещенного в РФ «Исламского государства»*. 

* «Джебхат ан-Нусра» — запрещенная в России террористическая группировка.

* «Исламское государство» — запрещенная в РФ террористическая организация.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сирия #политика #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...